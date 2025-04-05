ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.. استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة

موعد تطبيق التوقيت
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسميا 2025، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع قرب الانتهاء من التوقيت الشتوي وتقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 34 لسنة 2023، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في 16 أبريل 2023، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ويوافق تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسميا 2025 منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025 العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتكون الساعة 1:00 صباحا بدلًا من 12:00 منتصف الليل.

ويأتي هذا القرار ضمن تطبيق أحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، حيث يهدف تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر لترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال خفض الاعتماد على الإضاءة الصناعية والاستفادة لوقت أكبر من ضوء الشمس الطبيعي أثناء ساعات النهار.

العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الصيفي استهلاك الكهرباء خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء موافقة مجلس النواب موعد تطبيق التوقيت الصيفي