موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.. استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسميا 2025، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع قرب الانتهاء من التوقيت الشتوي وتقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 34 لسنة 2023، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في 16 أبريل 2023، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ويوافق تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسميا 2025 منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025 العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتكون الساعة 1:00 صباحا بدلًا من 12:00 منتصف الليل.

ويأتي هذا القرار ضمن تطبيق أحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، حيث يهدف تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر لترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال خفض الاعتماد على الإضاءة الصناعية والاستفادة لوقت أكبر من ضوء الشمس الطبيعي أثناء ساعات النهار.