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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كيف تأسست كنيسة قبطية في ولاية دالاس الأمريكية؟

ارشيف
ارشيف
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في خطوة تعكس استمرارية العطاء الكنسي ورؤية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في التوسع والانتشار، تذكر الأوساط الكنسية اليوم كيف أن الراهب متياس السرياني، بترشيح من قداسة البابا شنودة الثالث، كان قد كُلف في وقت سابق بإنشاء كنيسة في ولاية دالاس بأمريكا. 

وقد أثمر هذا التكليف عن تأسيس إيبارشية كبيرة كانت نواة لانتشار الكنيسة القبطية في تلك المنطقة.

واليوم، تأتي خطوة جديدة في مسيرة الخدمة الكنسية، حيث تم تكليف  الأنبا متياس من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني بإنشاء كنيسة في دولة بلغاريا. 

وهذه الخطوة تأتي في إطار سعي الكنيسة المصرية الحثيث لتمديد حضورها الروحي في مختلف أنحاء العالم، وتوطيد العلاقات مع المجتمعات القبطية في دول المهجر، بالإضافة إلى تقديم رسالة السلام والمحبة.

إن هذا التكليف الجديد يعكس جدية الكنيسة في تطوير العمل الروحي الكنسي، ويؤكد على استمرارية دورها في تعزيز الهوية القبطية الأرثوذكسية في مختلف أرجاء المعمورة.

أقباط أقباط الإرثوذكس