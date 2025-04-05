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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزليزيه

زيارة العلمين
زيارة العلمين
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تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" وإنشاء سور منطقة الشانزليزيه ومشروع البوغاز الرئيسي بمركز مارينا العلمين السياحي، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي العلمين الجديدة والقرى السياحية.

وفي جولته، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" حيث أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله أن أعمال توسعات طريق الخدمة وازدواج الطريق من مارينا 1 حتى مارينا (3) تمثل نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا، وإحياء خدمات منطقة الشانزليزيه حيث يجري إقامة سور فاصل وتحويلها لمنطقه تجارية وخدمية لخدمة الملاك ورواد المنطقة الساحلية.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خطة استغلال المساحات بمركز مارينا العلمين السياحي، وكذا تابع أعمال البوغاز الرئيسي، والذي يمثل أهم ممر ملاحي لنقل مياه البحر من بحيرات مارينا الشمالية للبحيرات بالتوسعات الجنوبية بطول 550 مترا، مما يساعد على إحداث تنمية للمنطقة الجنوبية وحسن الاستغلال الأمثل لتحقيق خطة الدولة بمنطقة الساحل والتي ستكون بدايتها بمركز مارينا العلمين السياحي.

ووجه المهندس شريف الشربيني خلال الجولة بضغط ودفع الأعمال للانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.

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طريق الازدواج المجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة