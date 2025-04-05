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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«سيكو سيكو» يتربع على عرش الإيرادات الموسم السينمائي

فيلم سيكو سيكو
فيلم سيكو سيكو
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تصدر فيلم "سيكو سيكو" السباق السينمائي لعيد الفطر، وحقق إيرادات كبيرة منذ اليوم الأول من عرضه.

وتخطت إيرادات الفيلم أمس ١١ مليون جنيه، ليتصدر أفلام الموسم السينمائي، وسط إشادات واسعة من الجمهور بالعمل.

الصفا الثانوية بنات

يحتل فيلم الصفا الثانوية بنات المركز الثاني في الموسم السينمائي، بإيرادات أمس تقترب من المليون ونص، وينتمي الفيلم للنوع الكوميدي.

نجوم الساحل

احتل فيلم نجوم الساحل المركز الثالث، وحقق الفيلم إيرادات بالأمس ما يقدر ٩٠٠ ألف جنيه، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم الشباب.

فار بسبع ترواح

يتذيل فيلم "فار بسبع ترواح"، الموسم السينمائي الحالي، وحقق الفيلم في إيرادات أمس ما يقرب من ٢٥٠ ألف جنيه.

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