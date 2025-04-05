محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة وتجميل مداخل المدن والقرى

أصدر اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة وتجميل مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية على مستوى المحافظة، ضمن الخطة الشاملة الهادفة إلى تعزيز الهوية البصرية وتحسين الصورة الذهنية للمحافظة، وبما يتواكب مع رؤية الدولة في تنمية جميع القطاعات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة أن تشمل أعمال التجميل والتطوير تحسين المداخل الرئيسة للمدن والقرى، من خلال إعادة تأهيل الأرصفة وتنسيق الحدائق ودهان أعمدة الإنارة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وزراعة الأشجار المثمرة، ورفع مستوى النظافة العامة والتوزيع الجيد لحاويات القمامة، إلى جانب الاهتمام بالمظهر العام للميادين، بما يعكس جهود الدولة في توفير وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات والأجهزة المعنية في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذى يسهم فى رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة، بصورة حضارية مشرفة تعكس تطورًا حقيقيًا في المجالات كافة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.