محافظ الدقهلية في جولة صباحية لمتابعة الأوضاع العامة وتفقد سوق الدراسات

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، جولة ميدانية شملت عددًا من الشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للنظافة والانضباط ومتابعة الإشغالات بالشوارع.

وتضمنت الجولة شوارع: المشاية، الجمهورية، جيهان، الترعة، أحمد ماهر، سامية الجمل، عبد السلام عارف، الجيش، والدراسات، حيث وجّه المحافظ بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات، والتشديد على الالتزام بالنظافة العامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سوق الدراسات بالكامل (كفر البدماص)، حيث حرص على متابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما التقى بعدد من المواطنين داخل السوق، واستمع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة المعروضات، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الاستقرار في الأسواق والتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين.

وشدد على أن الجولات الميدانية ستستمر بشكل دوري لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق أعلى مستوى من الانضباط داخل المحافظة.