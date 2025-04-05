واشنطن تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة بنسبة 10% على جميع الواردات

بدأ موظفو الجمارك الأمريكية، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /السبت/ - أنه "من المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فترة سماح مدتها 51 يوما للشاحنات المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة للولايات المتحدة".

وأضافت أن "من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب والتي تتراوح بين 11 % الى 50 % يوم 27 مايو المقبل".