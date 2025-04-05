ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة بنسبة 10% على جميع الواردات

ترامب
ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ موظفو الجمارك الأمريكية، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول. 

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /السبت/ - أنه "من المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فترة سماح مدتها 51 يوما للشاحنات المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة للولايات المتحدة".
وأضافت أن "من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب والتي تتراوح بين 11 % الى 50 % يوم 27 مايو المقبل".

 

الجمارك الأمريكية الرسوم الجمركية ترامب