ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

آبل تخطط لإطلاق 8 رموز تعبيرية حديثة لنجمات البوب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ظهرت تغريدة جديدة حققت ما يقارب 11 مليون مشاهدة ، حيث زعم أحد مستخدمي X، أن أبل تنوي إصدار ثمانية رموز تعبيرية حديثة لعدد من الفنانات المشهورات، ووفقا لماذكره Drop Pop، ستصدر هذه الرموز التعبيرية على iPhone كجزء من تحديث نظام iOS 18.5.

ووفقا لما أشارت اليه صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلع مستخدمو أبل لمشاركة حماسهم ، حيث توقع أحد المعجبين: "ستصبح هذه الرموز التعبيرية الأكثر تناول. وبالرغم من ذلك ، لم يكن الكل مهتم لهذه الدرجة، حيث أوضح الكثير من المعلقين إلى أن ظهور المشاهير يبدو بالشكل القديم  شيء ما ، وتساءل أخر : "هل صنعت تلك الرموز عام 2014 وقرروا إصدارها الآن فقط؟"

وفي المنشور، شارك Drop Pop  عدد من الرموز التعبيرية للانا ديل راي، وبيونسيه، وريهانا، وإيجي أزاليا، ونيكي ميناج، وليدي جاجا، وتايلور سويفت، وأريانا جراندي.

بينما تتضمن هذه القائمة عدد من أنجح الفنانات على الإطلاق، لم يكن عدد من المعجبين راضين عن التشكيلة المقترحة، حيث اشتكى أحد المعجبين "أين بريتني سبيرز؟"، وأضاف آخر: "لا أرى بيلي"، في إشارة إلى المغنية بيلي إيليش.

 

أبل iPhone الرموز التعبيرية التواصل الاجتماعي ديلي ميل البريطانية تايلور سويفت بريتني سبيرز مستخدمو ابل مشاهير نظام iOS تغريدة آريانا جراندي مليون مشاهدة