آبل تخطط لإطلاق 8 رموز تعبيرية حديثة لنجمات البوب

ظهرت تغريدة جديدة حققت ما يقارب 11 مليون مشاهدة ، حيث زعم أحد مستخدمي X، أن أبل تنوي إصدار ثمانية رموز تعبيرية حديثة لعدد من الفنانات المشهورات، ووفقا لماذكره Drop Pop، ستصدر هذه الرموز التعبيرية على iPhone كجزء من تحديث نظام iOS 18.5.

ووفقا لما أشارت اليه صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلع مستخدمو أبل لمشاركة حماسهم ، حيث توقع أحد المعجبين: "ستصبح هذه الرموز التعبيرية الأكثر تناول. وبالرغم من ذلك ، لم يكن الكل مهتم لهذه الدرجة، حيث أوضح الكثير من المعلقين إلى أن ظهور المشاهير يبدو بالشكل القديم شيء ما ، وتساءل أخر : "هل صنعت تلك الرموز عام 2014 وقرروا إصدارها الآن فقط؟"

وفي المنشور، شارك Drop Pop عدد من الرموز التعبيرية للانا ديل راي، وبيونسيه، وريهانا، وإيجي أزاليا، ونيكي ميناج، وليدي جاجا، وتايلور سويفت، وأريانا جراندي.

بينما تتضمن هذه القائمة عدد من أنجح الفنانات على الإطلاق، لم يكن عدد من المعجبين راضين عن التشكيلة المقترحة، حيث اشتكى أحد المعجبين "أين بريتني سبيرز؟"، وأضاف آخر: "لا أرى بيلي"، في إشارة إلى المغنية بيلي إيليش.