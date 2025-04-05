ماس كهربائي وراء حريق محطة مترو روض الفرج

كشفت تحقيقات نيابة روض الفرج، حول حريق داخل محطة مترو روض الفرج بالخط الثاني أنه لا توجد شبهة جنائية.

كما كشفت التحقيقات ان ما حدث هو تصاعد أدخنة من داخل إحدى الغرف الفنية بالمحطة نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وأوضحت التحقيقات أنه تم سحب الأدخنة بالمحطة دون حدوث أي ضرر أو إصابات أو تأثير في حركة القطارات وإخلاء الركاب من المحطة ،وتم استئناف الخدمة بالمحطة بعد 25 دقيقة والتأكد بأن جميع انظمة المترو تعمل بحالة جيدة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل محطة مترو روض الفرج.

وعلى الفور تم الدفع بعربات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كرودن بمحيط النيران وجار أعمال السيطرة عليها وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.