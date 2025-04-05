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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد الصاوي: الفنان مع المخرج زي لاعب الكرة مع المدرب

خالد الصاوى
خالد الصاوى
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يشارك الفنان خالد الصاوي مع نجوم الجيل الجديد سينمائياً، الفنان طه دسوقي والفنان عصام عمر، وذلك من خلال الفيلم السينمائي "سيكو سيكو"، والذي يعرض حالياً بدور العرض السينمائي.

وقال الفنان خالد الصاوي خلال تصريحات له في إحدى ليالي العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، إن الفنان في علاقته مع المخرج، مثل لاعب الكره في علاقته بالمدرب، لذلك أصبحت أكثر تركيزا في اختياراتي.

وأوضح الصاوي أن الفنان لابد أن يطور نفسه بشكل مستمر، ويعمل على اثقال موهبته بالمشاركات الفنية وتنوع المدارس الإخراجية، بشرط أن تكون مميزه.

واختتم الصاوي "صحتي بخير وكويس الحمدلله، لكن المشكلة في ضهري لسه موجوده، وباخد كورتيزون وده أدى لزياده في الوزن، لكن إن شاء الله هكون بخير خليكوا واثقين فيا".

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقي، خالد الصاوي، تارا عماد، سليمان عيد، ديانا هشام، والإخراج عمر المهندس.

خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي فيلم سيكو سيكو عصام عمر طه دسوقى