خالد الصاوي: الفنان مع المخرج زي لاعب الكرة مع المدرب

يشارك الفنان خالد الصاوي مع نجوم الجيل الجديد سينمائياً، الفنان طه دسوقي والفنان عصام عمر، وذلك من خلال الفيلم السينمائي "سيكو سيكو"، والذي يعرض حالياً بدور العرض السينمائي.

وقال الفنان خالد الصاوي خلال تصريحات له في إحدى ليالي العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، إن الفنان في علاقته مع المخرج، مثل لاعب الكره في علاقته بالمدرب، لذلك أصبحت أكثر تركيزا في اختياراتي.

وأوضح الصاوي أن الفنان لابد أن يطور نفسه بشكل مستمر، ويعمل على اثقال موهبته بالمشاركات الفنية وتنوع المدارس الإخراجية، بشرط أن تكون مميزه.

واختتم الصاوي "صحتي بخير وكويس الحمدلله، لكن المشكلة في ضهري لسه موجوده، وباخد كورتيزون وده أدى لزياده في الوزن، لكن إن شاء الله هكون بخير خليكوا واثقين فيا".

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقي، خالد الصاوي، تارا عماد، سليمان عيد، ديانا هشام، والإخراج عمر المهندس.