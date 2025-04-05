"الصحة المكسيكية": تسجيل أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بفيروس إنفلونزا الطيور في ولاية "دورانجو" شمال البلاد التي تقع على الحدود مع الولايات المتحدة، والتي تم تسجيل 70 حالة إصابة بشرية فيها، بالإضافة إلى ظهور جائحة تصيب الحيوانات.

وذكرت "الصحة المكسيكية" أن حالة الإصابة ترجع إلى فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة "توريون" في ولاية "كواهويلا" الحدودية مع الولايات المتحدة وحالتها "خطيرة".

وذكر راديو "إل أف أم" السويسري اليوم أن السلطات أبلغت على الفور منظمة الصحة العالمية بالتشخيص، وقامت بتدريب العاملين الصحيين في ولايتي "كواهويلا" و"دورانجو"، حيث كانت تقيم المريضة.

وفي السياق ذاته.. أوضحت وزارة الزراعة في المكسيك أنه لم ترد تقارير عن إصابة وحدات الإنتاج التجارية بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) في أي مكان في البلاد.

وفي الولايات المتحدة، تم إعدام أكثر من 30 مليون دجاجة بياضة منذ بداية العام الجاري لمنع انتشار الفيروس.

وترى منظمة الصحة العالمية أن فيروس (H5N1) يشكل خطرا ضئيلا على عامة السكان، وأن تناول الدجاج أو البيض المطبوخ جيدا آمن.

يذكر أنه تم اكتشاف سلالة (H5N1) في عام 1997، إلى جانب سلالة H7N9، وهي واحدة من الأسباب الرئيسية لتشخيص إنفلونزا الطيور لدى البشر، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

