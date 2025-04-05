وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نتنياهو التعريفات الجمركية الجديدة والوضع في غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ومناقشة سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم /السبت/ - "أن روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع نتنياهو؛ لبحث الوضع في غزة وتحرير الرهائن، فضلا عن مناقشة التعريفات الجمركية المُعلنة مؤخرًا".

وفي السياق ذاته.. ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مكتب نتنياهو لم يصدر بيانا بشأن هذه المحادثة، مشيرة إلى أن صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، تواجه تعريفات جمركية بنسبة 17%.