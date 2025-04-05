الحبس سنتين لعاطلين بنهمة سرقة الهواتف المحمولة في المرج

قضت محكمة جنح المرج، بالحبس سنتين لعاطلين بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب النشل بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اعترفوا استقلال دراجة نارية ونشل وسرقة هواتف المحمول من قبل المواطنين ، حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل، وأكدوا سرقة ٨ هواتف محمول بتلك الطريقة.

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة يفيد سرقة هاتفها المحمول من قبل شخصين اثناء سيرها في الطريق العام وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما

معلومات جنائية واعترفوا سرقة الهواتف المحمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.