"أكسيوس": نتنياهو يعتزم زيارة البيت الأبيض بعد غد الاثنين

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير اليوم /السبت/ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة البيت الأبيض بعد غد /الاثنين/.. مشيرا إلى أنه في حال تمت هذه الزيارة كما هو مخطط لها، فسيكون نتنياهو أول مسئول أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا لمحاولة التفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

وأفادت أربعة مصادر مطلعة لـ "أكسيوس" بأنه من المتوقع أيضا أن يناقش الطرفان الأزمة النووية الإيرانية والحرب في غزة.. موضحين أنه للقيام بهذه الزيارة، سيتعين على نتنياهو أن يطلب من القضاة في محاكمته بتهم الفساد إلغاء جلسات الاستماع المقررة التي كان من المتوقع أن يواصل خلالها الإدلاء بشهادته، مشيرين إلى أن الخطة لا تزال قابلة للتغيير، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى هذا السبب.

وأوضحت المصادر أن ترامب اقترح على نتنياهو زيارة البيت الأبيض لمناقشة التعريفات الجمركية دون تحديد موعد محدد.. وبعد ساعات، صرح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية بأن نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا، ربما حتى الأسبوع المقبل.

وتابعت المصادر "فوجئ نتنياهو وفريقه بهذا التصريح، وكذلك بعض مساعدي ترامب.. وفي البداية، توقع المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن تتم الزيارة في وقت لاحق من أبريل، لكن خلال المناقشات بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو يوم أمس الجمعة، بدأت فكرة الزيارة في وقت أقرب تتبلور".

ووفقا لمسئول إسرائيلي بارز، يعتقد نتنياهو أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني ضئيلة للغاية، ويرغب في التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل الدبلوماسية.

ومن المرجح أيضا أن يناقش ترامب ونتنياهو الجهود المتعثرة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

