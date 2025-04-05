التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سيارة بطريق الأشراف بمركز الزقازيق وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول جثة هامدة لشخص وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث سيارة اصطدمت به بطريق الأشراف بمركز الزقازيق وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.