اليابان والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن البحري

عقد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، محادثات مع ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بروكسل، اتفقا خلالها على تعزيز التعاون في عدد من المجالات من بينها الدفاع والأمن البحري والفضاء السيبراني.

وقال إيوايا - في بيان صدر عنه اليوم /السبت - إن التعاون مع الدول ذات الفكر المماثل بات مهما أكثر من ذي قبل في ضوء الاضطراب العالمي الحالي، معبرا عن أمله في أن يعمل عن كثب مع كالاس للحفاظ على نظام عالمي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون.

كما عبر وزير خارجية اليابان عن تقديره الشديد "للورقة البيضاء" بشأن الدفاع التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في شهر مارس الماضي، مضيفا أن الوثيقة تنص صراحة على أهمية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك اليابان.

وناقش إيوايا وكالاس - خلال محادثاتهما - الأوضاع في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأكد الجانبان مجددا على أن الأمن في المنطقة الأوروبية - الأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ مترابطان.