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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربي جديد في ألعاب الصالات.. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

ارشيفية
ارشيفية
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تتجه أنظار جماهير الأهلي والزمالك إلى صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كاس مصر للكرة الطائرة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم السبت .

وتأهل فريق طائرة الزمالك إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 -20 و29 – 27 و25 - 16

في المقابل صعد فريق الكرة الطائرة بالأهلي إلى النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة اشوط نظيفة جاءت نتائجها كالتالي 25-17 و 25-18 و 25-17.

الأهلي بطل الدوري 

وتوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 فى ثانى مواجهات البلاى أوف. ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز 3-0 فى أول مواجهة بالبلاى أوف أول أمس الإثنين.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 فى مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دورى الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت فى النهائى.

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