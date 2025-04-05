9 فحوصات مهمة تكشف عن مشكلات القلب وانسداد الشرايين.. تعرف عليها

يرغب الكثير من الأشخاص في الاطمئنان على صحة القلب والشرايين من خلال الفحوصات والكشف الطبي لدي الطبيب المتخصص ، فهناك عدد من الفحوصات الطبية التي تساعد في ذلك، ويقدمها موقع healthline ،وهى :

1. تخطيط كهربية القلب "ECG أو EKG"

يعمل علي قياس النشاط الكهربائي للقلب للكشف عن انتظام ضربات النبض من عدمه أو مشاكل تظهر مثل النوبات القلبية السابقة.

2. اختبار الجهد

بواسطه اختبار المشي على السير المتحرك

كيفية استجابة القلب للمجهود البدني ويكشف عن أي نقص في تدفق الدم إلى القلب.

3. مخطط صدى القلب "Echocardiogram"



يستخدم الموجات فوق الصوتية لفحص بنية القلب وصماماته وكفاءته في ضخ الدم.

4. تحليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية

قياس مستوي الدهون في الدم، والتأكد من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) لأنه بسببه يؤدي إلى خطر انسداد الشرايين.

5. فحص الكالسيوم في الشرايين التاجية "Coronary Calcium Scan"

عن طريق الأشعة المقطعية "CT" للبحث عن تراكم الكالسيوم في جدران الشرايين، وهو دليل على تصلب الشرايين.

6. القسطرة القلبية والتصوير بالأشعة التداخلية

عن طريق إدخال أنبوب رفيع في الأوعية الدموية وتصوير الشرايين لتحديد مكان انسداد الشرايين .

7. فحص بروتين سي التفاعلي "CRP"

قياس درجة الالتهاب في الجسم، وهو دليل على احتمالية ظهور أمراض قلبية.

8. تحليل سكر الدم التراكمي( HbA1c)

يحدد ما إذا كان هناك خطر للإصابة بالسكري، وارتباطه بتأثيره على خطر الإصابة بأمراض القلب.

9. التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب "Cardiac MRI"

يوفر صور مقطعية للقلب والأوعية الدموية لتقييم الوظيفة والحالة .

عند ظهور أعراض مثل ضيق التنفس، أو ألم الصدر أو خفقان ، فمن الأفضل مراجعة طبيب القلب لإجراء الفحوصات اللازمة .