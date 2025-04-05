بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات في هذا الموعد

حذر محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات حادة تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، تتضمن ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ونشاطًا قويًا للرياح المحملة بالأتربة، خاصة في بعض المحافظات.



وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، مع رشا مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد، أوضح القياتي أنه بدءًا من يوم الأحد 6 أبريل، ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأشار إلى أن أكثر المناطق تأثرًا بهذه الأحوال الجوية ستكون محافظات شمال الصعيد، مدن القناة، بالإضافة إلى القاهرة، محذرًا المواطنين من التعرض المباشر للأتربة خاصة مرضى الجهاز التنفسي.

وأكد القياتي أن موجة الطقس الدافئ ستكون مؤقتة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءًا من يوم الخميس، على أن يشهد يوم الجمعة انخفاضًا حادًا بقيمة تصل إلى 10 درجات مئوية، لتسجل العظمى في القاهرة 24 درجة فقط.