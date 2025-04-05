ترامب ينشر فيديو يوثق القضاء على تجمع حوثي كان يخطط لهجوم بحري جديد

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو على منصته "تروث سوشيال" يظهر لحظة استهداف تجمع لجماعة الحوثي في اليمن، قال إنهم كانوا "بصدد التخطيط لتنفيذ هجوم بحري جديد".

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من الجو، عشرات الأشخاص وهم يتجمعون في تشكيل شبه دائري قبل أن تندلع سحابة كثيفة من الدخان تليها لقطات تظهر الحطام المحترق.

وعلق ترامب على المنشور ساخرا: "هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم... عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يغرقوا سفننا مرة أخرى".

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114281864005346951