دوري أبطال إفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى موريتانيا في الثالثة عصر اليوم السبت، على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي بهدف في انتظار حسم التأهل إلى نصف النهائي خلال مباراة الإياب التي تقام في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

المران الأخير للأهلي في القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم، السبت على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القائمة المسافرة إلى موريتانيا عقب نهاية التدريب وبعدها تتوجه البعثة غلى مطار القاهرة للسفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي حصتين تدريبتين يومي الأحد والإثنين في موريتانيا استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

برنامج غذائي للاعبي الأهلي

ويعقد الدكتور أحمد رمضان، أخصائي التغذية بفريق الأهلي، جلسة خاصة يوميا مع الشيف الذي سبق بعثة الأهلي إلى موريتانيا بـ48 ساعة للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين وإعداد الوجبات قبل مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ويراعي أخصائي التغذية في النادي الأهلي البرنامج الغذائي ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في موريتانيا؛ لذا يتم التركيز على العناصر التي تعوض فقد الأملاح، ويتم أيضا التركيز على النشويات والبروتين.