دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى موريتانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القائمة المسافرة إلى موريتانيا عقب نهاية التدريب وبعدها تتوجه البعثة إلى مطار القاهرة للسفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي حصتين تدريبتين يومي الأحد والأثنين في موريتانيا استعداداً لمواجهة الهلال السوداني.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى موريتانيا

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى موريتانيا في الثالثة عصر اليوم السبت، على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو المجلس لمواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.