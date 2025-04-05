كواليس انفجار إسطوانة غاز داخل ورشة بإمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها حول إصابة 3 عمال بحروق إثر إنفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بمنطقة إمبابة.

قرارات النيابة

وقررت انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

كما استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم عن الواقعة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

اسطوانة غاز السبب

وكشفت التحقيقات أن اسطوانة غاز انفجرت داخل ورشة بدائرة القسم واسفرت عن اصابة ٣ أشخاص.

البداية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة مساء اليوم بلاغاً بانفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بمنطقة إمبابة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 3 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.