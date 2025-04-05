استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم 5 أبريل 2025

السبت 05/أبريل/2025 - 09:22 ص

شهدت تعاملات اليوم السبت استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وسط تفاوت طفيف في الأسعار بين مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع ضمن نطاق محدود

أقل سعر لصرف الدولار

سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر لصرف الدولار بين جميع البنوك، حيث بلغ سعر الشراء 50.42 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.52 جنيه.

سعر الدولار في بنوك قطر الوطني والتعمير والإسكان والمصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في بنوك قطر الوطني QNB، التعمير والإسكان، والمصري الخليجي نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الكبرى



سجل الدولار سعرًا موحدًا في عدد كبير من البنوك، بلغ 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع. وشملت هذه البنوك:

بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، المصرف العربي الدولي، بنك فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي CIB، بنك الإسكندرية، بنك البركة، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، وبنك HSBC.

جاء سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، والعقاري المصري العربي عند مستوى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنوك نكست، أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، والأهلي الكويتي، بلغ 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر لصرف الدولار



جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك التنمية الصناعية، حيث بلغ 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، مسجلًا بذلك أعلى مستوى في السوق المصرفية المصرية خلال آخر تداول.