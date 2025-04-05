الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء 6 درجات بداية من غدا

كشف هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة فى الفترة من اليوم السبت 5 ابريل حتى الخميس 10 ابريل ،حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم السبت، نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

واشارت الارصاد إلى انه اعتبارا من غدا الاحد، سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 5_6 درجة يصاحب ذلك نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأضافت الأرصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27_34 درجة والصغرى 17_20 درجة وجنوب الصعيد من 34_40 درجة، والصغري من 19_21 درجة.