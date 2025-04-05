أسعار الذهب اليوم 5 أبريل 2025

السبت 05/أبريل/2025 - 09:18 ص

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت، 5 أبريل، استقراراً نسبياً في محلات الصاغة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5000 جنيه للبيع و4977 جنيه للشراء، وهو العيار الأعلى من حيث درجة النقاء.

أما عيار 22، فقد بلغ سعره 4583 جنيه للبيع و4562 جنيه للشراء، ويتميز بصلابته مقارنة بعيار 24.

في حين سجل عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولاً واستخداماً في السوق المصري، سعر 4375 جنيه للبيع و4355 جنيه للشراء.

أما عيار 18، الذي يُستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، فبلغ 3750 جنيه للبيع و3733 جنيه للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 2917 جنيه للبيع و2903 جنيه للشراء، ويُعد من الأعيرة الأقل طلباً في السوق المصري، بينما بلغ عيار 12 حوالي 2500 جنيه للبيع و2489 جنيه للشراء.

وعلى مستوى السبائك والأوزان الكبيرة، سجل سعر أونصة الذهب ما يعادل 155,518 جنيه للبيع و154,807 جنيه للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 35,000 جنيه للبيع و34,840 جنيه للشراء.

أما عالمياً، فقد سجلت أونصة الذهب بالدولار سعر 3038.35 دولار، ما يعكس حركة الأسواق العالمية وتغيراتها التي تؤثر مباشرة في الأسعار المحلية داخل مصر.