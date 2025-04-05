وظائف جديدة بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية .. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالهيئة والفروع بالمحافظات ، وذلك عن طريق الندب من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، للعمل لديها فى الأماكن والمحافظات التالية :

▪︎ العاصمة الادارية الجديدة (المقر الرئيسي)

▪︎ الاقصر

▪︎ اسوان

▪︎ جنوب سيناء

▪︎ بورسعيد

▪︎ الإسماعيلية

▪︎ السويس

وأوضحت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لشغل الوظائف ، مؤكدة ان ميعاد التقدم لشغل الوظائف هو 14 يوم من تاريخ النشر على موقع الهيئة.

للتفاصيل والشروط اضغط هنا

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يذكر أن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية هي هيئة عامة خدمية أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، و تخضع لإشراف العام والمباشر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

الهيئة هي الجهة المنوط بها ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وضبط وتنظيم القطاع الصحي وفقاً لمعايير الجودة، واعتماد المنشآت الصحية وفقاً لهذه المعايير، ومراقبة تطبيقها لضمان لاستدامة.