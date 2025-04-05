ماس كهربائى وراء مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق شقة بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل وفاة ربة منزل وإصابة 5 آخرين في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم حيث تبين أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.

مصرع ربة منزل في حريق شقة بالهرم

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين جري نقل جثمان المتوفاة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.