قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المخيم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على المناطق الغربية في رفح جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقين غربي مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 86 شهيدًا وإصابة 287 مدنيًا جراء العدوان على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأمس الجمعة، قالت حركة حماس من خلال بيانا لها، أن التصعيد العسكري الممنهج للعدو والتضييق على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة يكشف السلوك الفاشي ومحاولة تطبيق خطط الإبادة والتهجير.

وأضافت، "تواصل حكومة الاحتلال حرمان أكثر من مليوني إنسان من الماء والغذاء والدواء في حرب تجويع معلنة".