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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قصف مدفعي مكثف من آليات الاحتلال شرقي مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا مكثفا من الآليات العسكرية شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية "أباتشي" النار باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية. 

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على المناطق الغربية في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقين غربي مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 86 شهيدًا وإصابة 287 مدنيًا جراء العدوان على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

فلسطين قصف مدفعي آليات الاحتلال شرقي مدينة غزة