فلسطين.. غارات إسرائيلية تستهدف حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق النار من طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" تجاه الأهالي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال إعلام فلسطيني أن هناك نحو شهيدان جراء قصف قوات الاحتلال خيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وأمس الجمعة، قالت حركة حماس من خلال بيانا لها، أن التصعيد العسكري الممنهج للعدو والتضييق على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة يكشف السلوك الفاشي ومحاولة تطبيق خطط الإبادة والتهجير.

وأضافت، "تواصل حكومة الاحتلال حرمان أكثر من مليوني إنسان من الماء والغذاء والدواء في حرب تجويع معلنة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 86 شهيدًا وإصابة 287 مدنيًا جراء العدوان على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.