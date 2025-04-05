خريطة للأمم المتحدة توضح أن 65% من غزة مناطق ممنوعة أو مهددة بالإخلاء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بأن هناك خريطة للأمم المتحدة أشارت إلى أن 65 % من قطاع غزة يعتبر مناطق ممنوعة أو تحت أوامر إخلاء.

وفي الساعات الأولى من صباح ايوم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا استهدف شرق رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، تزامنا مع شن غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة وغارة أخرى على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد مواطنان فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال خيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وأمس الجمعة، قالت حركة حماس من خلال بيانا لها، أن التصعيد العسكري الممنهج للعدو والتضييق على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة يكشف السلوك الفاشي ومحاولة تطبيق خطط الإبادة والتهجير.