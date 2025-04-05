قصف إسرائيلي مكثف يستهدف شرق رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا مكثفا استهدف شرق رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأضافت، أن هناك تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، تزامنا مع شن غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة وغارة أخرى على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني أن هناك نحو شهيدان جراء قصف قوات الاحتلال خيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وأمس الجمعة، قالت حركة حماس من خلال بيانا لها، أن التصعيد العسكري الممنهج للعدو والتضييق على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة يكشف السلوك الفاشي ومحاولة تطبيق خطط الإبادة والتهجير.

وأضافت، "تواصل حكومة الاحتلال حرمان أكثر من مليوني إنسان من الماء والغذاء والدواء في حرب تجويع معلنة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 86 شهيدًا وإصابة 287 مدنيًا جراء العدوان على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.