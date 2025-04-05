مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا تواجد الحارس الأوكراني أندريه لونين، بالرغم أن الشكوك كانت تحوم حول عدم لحاقه بالمباراة، ليصبح لونين مفاجأة قائمة الملكي أمام الخفافيش.

كما شهدت القائمة استبعاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة، بجانب استمرار غياب الثنائي فيرلاند ميندي وداني سيبايوس لنفس السبب.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي فالنسيا في المركز السادس عشر وفي رصيده 31 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: أندريه لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.