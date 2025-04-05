سي إن إن: ترامب يتحدث مع ممثلين من فيتنام والهند وإسرائيل بشأن الرسوم الجمركية

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أجرى محادثات مع ممثلين من فيتنام والهند وإسرائيل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم.

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية الأساسية، التي تبلغ 10% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى معدلات أعلى لبعض الدول، ستسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وحماية فرص العمل داخل الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية. كما أشاروا إلى أن الزيادة في الرسوم الجمركية قد ترفع تكاليف السلع، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيين ويهدد بتسريع الانكماش الاقتصادي.

يذكر أنه سيتعين على الأمريكيين دفع ضريبة بنسبة 46 في المئة على السلع المستوردة من فيتنام، و49 في المئة على السلع المستوردة من كمبوديا.

ومن المرجح أن تستفيد صادرات الهند من الإلكترونيات، حيث أن فرض رسوم جمركية أعلى على منافسين مثل فيتنام قد يؤدي إلى تحول في حركة التجارة لصالح الهند.