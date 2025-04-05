هتك عرض طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بولاق الدكرور

حررت ربة منزل بديوان قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغًا تتهم فيه طالب بهتك عرض ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ من العمر 12 عاما داخل مدرسة بدائرة القسم.

هتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ببولاق الدكرور

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طالب بهتك عرض ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ من العمر 12 سنة داخل مدرسة بدائرة القسم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.