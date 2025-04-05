ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

هتك عرض طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حررت ربة منزل بديوان قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغًا تتهم فيه طالب بهتك عرض ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ من العمر 12 عاما داخل مدرسة بدائرة القسم.

هتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ببولاق الدكرور 

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طالب بهتك عرض ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ من العمر 12 سنة داخل مدرسة بدائرة القسم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

هتك عرض ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة بولاق الدكرور الجيزة