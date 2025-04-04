الصين تضيف 11 شركة أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها

أضافت الصين 11 شركة أمريكية، من بينها، شركتا (سكايديو) و(برينك درونز)، إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة.

وذكر متحدث باسم الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن تلك الشركات، في تجاهل لمعارضة الصين القوية، اضطلعت بما يسمى "تعاونًا تكنولوجيًا عسكريًا" مع تايوان، ما يضر بشدة بالسيادة الوطنية للصين وأمنها الوطني ومصالحها التنموية.

وأضاف البيان أن الصين تحمّل هذه الشركات الـ11 المسؤولية عن أنشطتها غير القانونية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

ولفت البيان إلى أن الصين تتعامل دائما مع القضايا المتعلقة بقائمة الكيانات غير الموثوق بها بحكمة، وتستهدف فقط الكيانات الأجنبية القليلة جدا التي تسعى إلى تقويض الأمن الوطني للصين.

وأضاف قائلا: "لا يوجد ما يثير قلقًا لدى الكيانات الأجنبية النزيهة الملتزمة بالقانون."

وأوضح أن الحكومة الصينية، كما هو معتاد، ترحب بالشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار والعمل في الصين، وتلتزم بتوفير بيئة أعمال مستقرة وعادلة ويمكن التنبؤ بها للشركات الأجنبية التي تعمل بما يتوافق مع القوانين واللوائح.