بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثلاثية في شباك أوجسبورج

عزز فريق بايرن ميونخ صدارته لبطولة الدوري الألماني، بفوزه على مضيفه أوجسبورج بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب دبليو دبليو كي آرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة البوندسليجا.

شهدت مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ إصابة جمال موسيالا نجم البافاري، ليضع البايرن في مأزق قبل مواجهة إنتر ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ

شهد الشوط الأول من مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ إثارة وندية بين الفريقين، حيث بادر أوجسبورج بالتسجيل عن طريق ديميتريس جيانوليس في الدقيقة 30.

لكن بايرن ميونخ لم يستسلم، ونجح في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بهدف سجله جمال موسيالا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، استغل بايرن ميونخ النقص العددي في صفوف أوجسبورج، بعد طرد سيدريك تسيجر في الدقيقة 58.

ونجح بايرن ميونخ في تسجيل هدف التقدم عن طريق هاري كين في الدقيقة 60، ثم الهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 90+3.

بتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 68 نقطة، ليوسع الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني إلى 9 نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، في المقابل، تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة، ليبقى في المركز الثامن.