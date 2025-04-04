نانت يفوز على نيس في مواجهة مصرية بالدوري الفرنسي

حقق فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، فوزًا على مضيفه نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم بهدفين مقابل هدف.

استضاف فريق نيس، نظيره نانت على ملعب أليانز ريفيرا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

مباراة نيس ضد نانت

افتتح دوجلاس أوجوستو التسجيل في مباراة نيس ضد نانت، ووضع رفاق مصطفى محمد في المقدمة بهدف في الدقيقة 11.

وأدرك علي العابدي التعادل لزملاء محمد عبد المنعم في الدقيقة 14، قبل أن يعيد ماتيس أبلين نانت للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، ثم حافظ الكناري على نظافة شباكه في الشوط الثاني وسط محاولات نيس لتعديل النتيجة.

وشهدت مباراة نيس ضد نانت، مشاركة محمد عبد المنعم أساسيًا مع النسور، ولعب المباراة كاملة من بدايتها حتى نهايتها.

كما شارك مصطفى محمد بديلًا مع نانت في الدقيقة 74، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، ليحصد فريقه 3 نقاط ثمينة.

بذلك، شارك محمد عبد المنعم في 10 مباريات مع نيس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه لعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وخاض مباراتين في كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

أما مصطفى محمد فخاض 25 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، حيث كان يشارك بديلًا في أغلب هذه المباريات.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد مباراة نيس ضد نانت

بتلك النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 30 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما جاء نيس في المرتبة الخامسة بعدما توقف رصيده عند 47 نقطة.