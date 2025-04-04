الأحد.. الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى

تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالموسيقار محمد فوزى خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الأحد ٦ أبريل علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الفنان الراحل الشهيرة التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى يؤديها كل من وليد حيدر ، مصطفى النجدى ، إسلام رفعت ، أميرة أحمد ، نهاد فتحى وأجفان طه .

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر الفنانين عمل كملحن وممثل ومنتج ، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده ، تأثر باعمال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، إلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والإستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات ، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر ، رحل عن عالمنا فى 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنياً تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا .