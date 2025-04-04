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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأحد.. الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى

فرقة نويرة تحتفي
فرقة نويرة تحتفي بمحمد فوزي
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 تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالموسيقار محمد فوزى خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الأحد ٦ أبريل علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الفنان الراحل الشهيرة التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى  يؤديها كل من وليد حيدر ، مصطفى النجدى ، إسلام رفعت ، أميرة أحمد ، نهاد فتحى وأجفان طه .

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر الفنانين عمل كملحن وممثل ومنتج ، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده ، تأثر باعمال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، إلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والإستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات ، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر ، رحل عن عالمنا فى 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنياً تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا .

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