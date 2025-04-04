الإعلامي نوح غالي: هناك ضرورة لوضع رؤية مخطط للإنتاج الدرامي في مصر

قال الإعلامي نوح غالي، إن هناك ضرورة لوضع رؤية مخطط للإنتاج الدرامي في مصر، خاصة وأن القضايا المطروحة في الأعمال الدرامية في حاجة إلى الضبط، خلاف أن مصر مليئة بالكثير من النماذج الجيدة التي يجب أن تُجسد، فمسلسل "الأيام" لطه حسين، ومسلسل "رأفت الهجان" ما زالوا يؤثروا في الشعب المصري، لأنهم يُعبروا عن المجتمع ويُجسدوا الواقع الحقيقي للشعب المصري.

وأضاف "غالي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الكلمة مسؤولية وأمانة، ونعمل على نقل الحقيقة وصوت المواطنين للتعبير عن آرائهم وأحوالهم، فالكلمة الحرة هي سلاح المعرفة، والصدق هو رصاص الكلمة الذي لا يفشل في تحقيق هدفه.

وأوضح أننا نحتفل في الجمعة الأولى من شهر أبريل بيوم اليتيم، وعلينا أن نحتفل ونحتفي باليتيم طوال العام، وليس يومًا واحدًا في العام، خاصة وأن الرسول أوصى بكفالة اليتيم بصورة كبيرة.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الشعور بنبض الشارع، والتوجيه نحو إنتاج المسلسلات التي تتحدث عن بعض الأمور الإيجابية بعيدًا عن الأمور السلبية، فالأعمال الدرامية الجيدة قادرة على النجاح خاصة إذا أُعدت في إطار تسويقي، موضحًا أن الدراما للأسف تُسلط الضوء على شخصيات لا ترقى إلى التناول، ولهذا من الضروري وضع رؤية دقيقة وعميقة للمحتوى الذي يُقدم على الفضائيات لتعريف الشباب بالنماذج الجيدة.

