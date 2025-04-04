علاء نبيل يكرم المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية بالأردن

حرص علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم على تكريم ماهر أبو هنطش المدير الفني لمنتخب الأردن وتبادل الطرفان الدروع التذكارية وذلك على هامش المباراة التي جمعت المنتخب الوطني للكرة النسائية ومنتخب الأردن وديا .

وفاز المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية على نظيره الأردني بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التى أقيمت اليوم، الجمعة، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة غانا، في إطار منافسات الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أهداف منتخب الكرة النسائية المصري، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازي ونادية صوان.