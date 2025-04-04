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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

توجيهات بتشغيل عيادات مسائية وتوفير طبيب متفرغ للاستقبال بمستشفى التبين المركزى

ويوصي بإرتداء كافة الفرق الطبية الزي الرسمي

د حمودة الجزار رئيس
د حمودة الجزار رئيس قطاع الشئون الطبية بالقاهرة
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زار الدكتور حمودة الجزار ، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة، مستشفى التبين المركزي ؛وذلك لمتابعة انتظام العمل ومدى توفير الخدمات الطبية للمواطنين.

استهل الجزار جولته بزيارة قسم الاستقبال والطوارئ، موصيآ بضرورة وجود طبيب متفرغ لأعمال الاستقبال والطوارئ بجانب باقي الطاقم النوباتجي بالتخصصات المختلفة .

كما أوصى الجزار ، بضرورة التزام كافة الفريق الطبي المتواجد بالزي الرسمي .

في الوقت ذاته، أشاد رئيس قطاع الشئون الطبية بالقاهرة ، أثناء تواجده بقسم الإستقبال ؛ بتواجد 2 من أطباء الجراحة العامة ، حيث تصادف وجود حوادث بإستقبال المستشفى ؛ مشيدا بسرعة تعاملهم مع تلك الحوادث ؛ مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالإستقبال والطوارئ.

وأثناء الزيارة ،اوصى الدكتور حمودة الجزار ، بضرورة تشغيل العيادات المسائية ؛ مع توفير النماذج الورقية من أمصال عقر الحيوان ؛ للوصول الى المستوى الأمثل لراحة وإرضاء المترددين .

وإستكمل الجزار، الزيارة بالمرور على قسم الحضانات وقسم رعاية الاطفال ؛ للاطمئنان على تواجد الطاقم الطبي ومتابعة إستقبال الحالات الحرجة وتسكينها، حيث لاحظ أن بعض الحالات المحجوزة لا تحتاج أن يتم حجزها بالرعاية وممكن حجزها بالقسم الداخلي ؛ 
موجهآ على الفور غرفة الطوارئ بالمديرية بضرورة التنسيق مع إدارة المستشفى للإستغلال الأمثل لقدرات وحدة رعاية الأطفال للحد من قوائم الإنتظار.

وأثناء جولته بالمستشفى، إنتقد عدم إلتزام عمال النظافة بإرتداء الواقيات الشخصية ؛ وعدم ترتيب الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية بقسم الحضانات ورعاية الأطفال ، موجها باتخاذ اللازم حيال ذلك واتباع التعليمات اللازمة .

وفي ختام الزيارة ؛ وجه حمودة الجزار ، مدير المستشفى والطاقم الإداري بسرعة تنفيذ التوصيات المذكورة للوصول إلى المستوى الأمثل للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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