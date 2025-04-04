مكان وموعد عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي

يقام عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي، غداً السبت الموافق 5 من ابريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد.

توفت زوجة الفنان نضال الشافعي خلال الساعات القليلة الماضية، وشارك الجمهور والمتابعين وزملاؤه من الوسط الفني، وحضر الدفنه اليوم الكثير من نجوم الفن.

من جانبه طالب الفنان نضال الشافعي الجمهور، بالدعاء لزوجته في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وجاء منشور الفنان نضال الشافعي "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من ابريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد

اسالكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والمغفرة".