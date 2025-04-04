للموسم الثالث على التوالي.. يد الأهلي بطلا لدوري المحترفين

توج فريق يد الأهلي بطلا لدوري المحترفين للموسم الحالي قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة عقب الفوز على الزهور في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد.

وحقق الأهلي فوزا سهلا على الزهور بنتيجة 39-21.

واحتفظ فريق يد الأهلي بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي ورقم 26 في تاريخ النادي ليوسع الفارق مع الغريم التقليدي نادي الزمالك صاحب الـ19 لقب.

وأصبحت مباراة القمة في الجولة الأخيرة بين الأهلي والزمالك تحصيل حاصل ولن تؤثر نتيجتها على المنافسة بعدما حسم المارد الأحمر اللقب رسميا.