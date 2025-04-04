بقيادة رونالدو.. النصر يكسر عقدة ديربي الرياض بثلاثية تاريخية في شباك الهلال

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوزًا تاريخيًا على الهلال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة ديربي الرياض التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

بدأ رونالدو أساسيًا في مباراة الهلال ضد النصر، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفين ليصل رصيده من الأهداف إلى 931 هدفًا في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

مباراة الهلال ضد النصر

شهدت مباراة الهلال ضد النصر بداية قوية من الفريقين، حيث تبادلا الهجمات الخطيرة، لكن دون تسجيل أهداف في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح علي الحسن في تسجيل هدف التقدم للنصر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وتحديدًا في الدقيقة 45+4.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز كريستيانو رونالدو تقدم النصر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد تمريرة حاسمة من ساديو ماني.

وفي الدقيقة 62، قلص علي البليهي الفارق لصالح الهلال بتسجيل الهدف الأول، برأسية قوية من صناعة سافيتش.

وفي الدقيقة 88، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق النصر، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ونجح رونالدو في تسجيلها، ليضيف الهدف الثالث لفريقه.

بهذا الفوز، تمكن فريق النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو من كسر عقدة عدم الفوز على الهلال في ديربي الرياض.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 54 نقطة، ليظل في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما توقف رصيد الهلال عند 57 نقطة، في وصافة الترتيب خلف اتحاد جدة المتصدر.