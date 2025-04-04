تدريبات استشفائية لرجال طائرة الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي بنهائى كأس مصر

خضع لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" لتدريبات استشفائية، عقب الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة."

ويلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" مع نظيره الأهلي، غداً السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، في نهائي البطولة.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.