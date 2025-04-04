غزل المحلة يكتسح شباب كفر الزيات وديًا

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، نظيره شباب كفر الزيات بخماسية نظيفة، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

وسجل أهداف غزل المحلة كل من، حمدي زكي، عاطف الحكيم (هدفين)، محمد عصام، وعماد ميهوب.

غزل المحلة يستعد لمواجهة سموحة

وكان غزل المحلة فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية، كما فاز زعيم الدلتا على المنصورة بهدف للا شيء وديًا، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة سموحة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.