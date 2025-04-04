خبير تشريعات اقتصادية يكشف سر رغبة أمريكا للاستيلاء على قطاع غزة

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في حاجة إلى قطاع غزة لإعداد مستوطنة للفلسطينيين أو الإسرائيليين، ولكنها تنظر إلى غزة على أنها ميناء على نهاية خط التجارة القادم من الهند ويمر بالإمارات والسعودية.

وأضاف "سعيد" خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطة أمريكا لإعداد طريق تجاري من الهند إلى أوروبا مهمة جدًا للدول السابقة، لأن هذا الخط سيُساهم في إعمار الصحراء في هذه الدول.

وأوضح أن مصر خلال آخر 3 سنوات قامت ببناء 3 موانيء في العريش، وتعمل الآن على إعداد ميناء جديد في طابا، وتعرض على الهند أن تمر البضائع من طريق الهند إلى أوروبا عبر سيناء بدلاً من دولة الاحتلال.