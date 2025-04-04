أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص في غارات جوية روسية مكثفة على دونيتسك

أعلنت الشرطة الأوكرانية في إقليم دونيتسك بجنوب شرق البلاد اليوم الجمعة أن شخصًا لقى حتفه بينما أُصيب 5 آخرون بعدما شنت القوات الروسية أكثر من 3 آلاف غارة جوية على الإقليم أخر 24 ساعة.

وذكرت الشرطة في تقرير نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية أن القوات الروسية شنت 3088 غارة جوية في منطقة دونيتسك أمس، ما أدى إلى تضرر 56 موقعًا مدنيًا.

وأشار التقرير إلى أن "الشرطة سجّلت 3088 غارة جوية للروس على خط المواجهة والقطاع السكني. ونتيجة لذلك، دُمّرت 56 موقعًا مدنيًا، بما في ذلك 33 مبنى سكنيًا".

كما هاجم الروس بلدة كوستيانتينيفكا بقاذفات صواريخ متعددة من طراز "سميرش"، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين. وتضرر مبنى سكني واحد و14 منزلًا خاصًا و12 مرآبًا ومبنى إداريًا وكنيسة.

وبحسب البيان، شن الجيش الروسي غارات جوية ومدفعية على مدينة ميرنوهراد، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنزل خاص. أما في بلدة بوكروفسك، دمّرت القوات الروسية مبنى سكنيًا ومؤسسة تعليمية في نوفويكونوميشني.